В Брюсселе обсудят прокладку электрокабеля между Грузией и Румынией

Вопрос о реализации проекта по прокладке электрокабеля из Грузии в Европу будет обсуждаться в ходе Совета ассоциации в Брюсселе. Проект переходит на стадию исполнения.

Совет ассоциации Грузия – Евросоюз, который стартует сегодня в Брюсселе, поднимет вопрос о прокладке электрокабеля по дну Черного моря. Об этом рассказал глава министерства экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Он отметил, что сейчас проект переходить на стадию реализации.

"Речь пойдет об очень важном стратегическом проекте. Обновленная информация будет представлена европейским коллегам о ходе реализации проекта строительства подводного высоковольтного электрокабеля на Черном море. Мы переходим к этапу Леван Давиташвили, и уже собрано много информации"

- Леван Давиташвили

С помощью оптоволоконного кабеля планируется создать альтернативный маршрут и реализовать в Грузии проект энергетического хаба, который будет поставлять электроэнергию в Румынию.

Отмечается, что также власти планируют обсудить подключение республики к единому роуминговому союзу.

"Чтобы соединить Грузию и Румынию, это будет альтернативный, надежный канал для ускорения формирования цифрового хаба в Грузии. Мы часто говорим об этом с общественностью. Наверное, всех волнует включение Грузии в единый роуминговый союз. Здесь мы также добились большого прогресса и будем вести разговор с нашими европейскими коллегами"

- Леван Давиташвили

Ранее сообщалось, что правительство Грузии во главе с премьером Ираклием Кобахидзе сейчас находится в Брюсселе. В ходе поездки будут проведены переговоры с НАТО и Евросоюзом.