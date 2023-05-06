Опубликовано: 10:00, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Правительство Азербайджана организовало конференцию "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода".

Конференция "Гейдар Алиев и независимое государственное строительство в Азербайджане: история и современность социально-экономического перехода" стартовала в Баку.

Организатором данного мероприятия выступило правительство Азербайджана. Перед началом конференции ее участники посетили фотовыставку, которая связана с жизнью и политической карьерой общенационального лидера азербайджанского народа.

С приветственным словом на конференции выступил азербайджанский премьер Али Асадов. В своей речи он подчеркнул, что именно Гейдар Алиев заложил основы сильного Азербайджана.

Глава правительства заявил, что освобождение Карабаха от оккупации, возвращение людей, которые были изгнаны со своей земли, были самой большой мечтой Гейдара Алиева, и он верил, что этот день наступит.

"Блестящая победа в 44-дневной войне Азербайджана под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, с честью выполнившего завет великого лидера, наш флаг, развевающийся в освобожденной Шуше – жемчужине Карабаха, являются торжеством идей Гейдара Алиева"

- Али Асадов

Асадов заявил, что сегодня на освобожденных территориях Азербайджана возрождаются города и сила, а в Карабахе и Восточном Зангезуре развернулись масштабные строительные работы. По его словам, проект "Большое возвращение" воплощается в жизнь.

Кроме того, как заявил премьер, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан поспособствовал созданию ряда транснациональных артерий. Он добавил, что открытие Зангезурского коридора еще больше повысит авторитет Азербайджана в регионе.

В свою очередь глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джабаров отметил, что благодаря политике Гейдара Алиева в стране наладилось производство сотен видов продукции на более чем 250 фабриках, а экспорт осуществлялся в 60 государств. Помимо этого, говоря о работе по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, министр сообщил о появлении благоприятных условий для местных и зарубежных предпринимателей, которые изъявляют желание инвестировать в регион.