Как создавался памятник Пушкину в Баку?

Памятник Пушкину в Баку был открыт в октябре 2001 года. Он находится в центре города и уже давно стал туристической достопримечательностью. Расскажем, как проходила церемония открытия, кто автор памятника и как в Баку отмечают день рождения Пушкина.

Как открывали памятник Пушкину в Баку?

Открытие памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Баку состоялось 12 октября 2001 года. Трехметровая бронзовая скульптура поэта на трехметровом гранитном постаменте была установлена в центре города — в сквере на пересечении улиц Пушкина и Узеира Гаджибекова, рядом с Домом правительства и Приморским бульваром.

В церемонии участвовали общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, члены правительства и парламента, руководители городских властей, посол России в Азербайджане Николай Рябов. Также на открытии был Вагит Алекперов — тогда он занимал пост президента нефтяной компании "ЛУКОЙЛ", которая взяла на себя все расходы по изготовлению, транспортировке и установке памятника. Его автор — известный скульптор, народный художник России Юрий Орехов, над этим проектом он работал около полутора лет.

Выступая на церемонии, Гейдар Алиев назвал Пушкина родным для Азербайджана человеком, поэтом, чье творчество сыграло большую роль в развитии связей между русским и азербайджанским народами:

Еще в ХIХ веке творчество Пушкина изучалось и переводилось в Азербайджане азербайджанскими просветителями, учеными, поэтами. Неслучайно великий азербайджанский прозаик, поэт, философ Мирза Фатали Ахундов обогащался произведениями Пушкина и в связи с его безвременной кончиной написал одно из своих самых ценных произведений — "На смерть Пушкина".

Также он заявил, что открытие памятника Пушкину — "событие чрезвычайно знаменательное для общественно-политической жизни Азербайджана", и обратил внимание, что оно состоялось в преддверии десятой годовщины независимости Азербайджана, которая отмечается 18 октября.

Это событие будет служить дальнейшему развитию связей между независимым Азербайджаном и Российской Федерацией, между азербайджанским и русским народами

— Гейдар Алиев.

Кто создал памятник?

рий Орехов родился 20 апреля 1927 года в Туле. Интерес к изобразительному искусству ему привила мать, которая сама очень любила рисовать, а первым профессиональным учителем рисования стал школьный преподаватель Юры — выпускник Строгановского училища Константин Скороходов. В его кружке Орехов занимался до начала Великой Отечественной войны. Год 14-летний Юрий провел в эвакуации в Оренбурге, потом вернулся, работал на подмосковном военном заводе "Электросчетчик" и учился в вечерней школе. В 1945 году Орехов поступил на факультет монументально-декоративной скульптуры Строгановского училища, а первую известную работу создал вскоре после окончания училища в 1953 году. Это — рельефная композиция "Музыка", установленная на знаменитой высотке на Котельнической набережной, через два года на доме на Смоленской набережной появилась еще одна его работа — аллегорическая фигура "Наука". Памятники и скульптурные композиции, созданные Ореховым, есть в разных российских городах и за рубежом.

В Москве установлено два памятника маршалу Жукову — около станции метро "Каширская" и в Парке Победы на Поклонной горе; памятник Владимиру Маяковскому находится в Государственном музее, носящем имя поэта. Памятник воинам, погибшим в Гражданской и Отечественной войнах, установлен на мемориальном холме Славы в Ялте, памятник маршалу Толбухину — в Ярославле, памятник-ансамбль писателю Лескову — в Орле. А в американском штате Нью-Джерси созданный скульптором памятник Александру Невскому установлен в нише собора, который носит его имя.

Орехова можно назвать создателем скульптурной пушкинианы. Он — автор памятников Пушкину, установленных в "Сквере поэтов" в 16-м округе Парижа, в парке виллы Боргезе в Риме, в венском парке Оберлаа, на проспекте Победителей в Минске.

Отец очень любил Пушкина, перечитывал его произведения и всякий раз с радостью возвращался к его образу

— сын скульптора и тоже скульптор Григорий Орехов.

Юрий Орехов — лауреат Ленинской премии и Государственной премии СССР, премии президента России, вице-президент Российской академии художеств, почетный член Академии изящных искусств итальянского города Каррары, его творчество отмечено золотой медалью РАХ, премиями международных симпозиумов скульпторов.

Так получилось, что памятник Пушкину в Баку стал последней работой скульптора — он скончался 18 июля 2001 года и был похоронен на Кунцевском кладбище. В Баку монумент привез его сын Григорий.

Как в Баку отмечают день рождения Пушкина?

Памятник Пушкину в азербайджанской столице уже давно стал не только туристической достопримечательностью, но и точкой притяжения для всех поклонников его творчества. Празднование дня рождения поэта в сквере, где находится монумент, превратилось в традицию. Ежегодно 6 июня там собираются жители города, деятели культуры, они приносят к памятнику цветы, читают стихи, а ученики бакинских школ и гимназий готовят к этому дню специальные программы.