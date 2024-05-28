Пушкинские горы: как добраться, что посмотреть, сколько стоит посещение?

Каждый год 6 июня в России отмечают День русского языка и день рождения Пушкина. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения поэта. Пушкинские горы стали одним из символов русской культуры и истории. Расскажем, где находятся Пушкинские горы, чем это место знаменито, почему его стоит посетить, как туда добраться и что там посмотреть.

Где находятся Пушкинские горы?

Пушкинские горы - это поселок, расположенный в Псковской области в 113 км от Пскова. Это административный центр Пушкиногорского района, а 14 лет назад поселок вошел в состав городского поселения, которое называется Пушкиногорье. Название Пушкинские горы место получило почти 100 лет назад, когда была переименована слобода Тоболенец.

Чем знамениты Пушкинские горы?

В Пушкиногорье есть несколько важных мест, связанных с жизнью и творчеством Пушкина. Здесь он провел несколько лет своей жизни, не считая более кратких приездов, работал над примерно сотней произведений, здесь же находится могила поэта. Пушкинские горы стали местом литературного паломничества для любителей русской поэзии и прозы со всего мира, ведь Пушгоры (так название села стали сокращать в советское время) ассоциируются не только с Пушкиным, но и с писателем Сергеем Довлатовым и его повестью "Заповедник".

Почему стоит посетить Пушкинские горы?

Здесь можно погрузиться в атмосферу пушкинской эпохи, почувствовать дух того времени, когда жил и творил великий поэт. Увидеть усадьбы, где Пушкин проводил время, и места, которые вдохновили его на создание некоторых произведений.

Посетить выставки и экскурсии, где можно узнать больше о жизни и творчестве Пушкина, увидеть его личные вещи и рукописи.

Прогуляться по живописным местам, ведь Пушкинские горы славятся красотой природы - посетителей ждут парки с тенистыми аллеями, леса, реки и озера.

Отдохнуть от городской суеты. Пушкиногорье находится вдали от шумного города, здесь можно отдохнуть от суеты, насладиться тишиной и спокойствием.

Как добраться в Пушкинские горы?

В пушкинские места удобнее всего добираться из Пскова, куда из Москвы лучше всего ехать на поезде (от 11 часов) или лететь на самолете (1,5 часа), а из Петербурга - на “Ласточке” (3,5 часа).

Чтобы добраться до Пушкинских гор, можно воспользоваться несколькими способами:

Автомобиль: дорога от Пскова до Пушкинских гор на машине займет около 1,5 часов. Необходимо следовать по Ленинградскому шоссе до поворота на Пушкинские горы. Нужно оформить за 200 рублей пропуск для транспортного средства в НКЦ по обслуживанию заповедника около площади Музейщиков.

дорога от Пскова до Пушкинских гор на машине займет около 1,5 часов. Необходимо следовать по Ленинградскому шоссе до поворота на Пушкинские горы. Нужно оформить за 200 рублей пропуск для транспортного средства в НКЦ по обслуживанию заповедника около площади Музейщиков. Автобус: с автовокзала Пскова до автовокзала Пушкинские горы регулярно ходят автобусы. Время в пути составит около 2 часов, а билет - от 480 рублей.

Однодневная экскурсия будет наиболее удобным способом в плане передвижения, так как самостоятельно передвигаться между усадьбами и другими достопримечательностями без личного автомобиля не так удобно.

Поехать в Пушкинские горы можно и на выходные: здесь есть отели, гостиницы и турбазы (самая известная называется Пушкиногорье). Те, кто без машины, могут воспользоваться местными такси, летом от Пушкинских горы в три главные усадьбы ходят автобусы.

Что посмотреть в Пушкинских горах?

Пушкинские горы в первую очередь посещают ради музея-заповедника “Михайловское”, к которому относятся ряд усадеб (Михайловское, Тригорское и Петровское), древних городищ (Савкина Горка, Врев, Воронич и Велье), деревня Бугрово (музеи “Пушкинская деревня” и “Водяная мельница”). Усадьбы были сожжены в 1918 году, поэтому здания пришлось восстанавливать, в том числе после Второй Мировой войны. Все объекты “Михайловского” с мая по сентябрь открыты с 10 утра до 7 вечера, а по субботам время работы продлевается до 20:00 (в сентябре до 19:00).

Усадьба Михайловское - родовое имение Пушкиных с главными музейными зданиями, посвященными жизни и творчеству А.С. Пушкина. Усадьба расположена в очень живописном месте, здесь много как культурных, так и природных достопримечательностей: дом Пушкина, домик няни, другие жилые и административные здания, Михайловский холм и поляна, аллея Керн, Горбатый мост, ветряная мельница и Остров уединения.

Усадьба Петровское - родовое имение Ганнибалов, предков Пушкина по материнской линии, полученное прадедом поэта от императрицы Елизаветы Петровны. Кроме двух домов-музеев в парке на берегу озера Кучане есть беседка с гротом, несколько восстановленных служебных зданий и фундаментов.

Усадьба Тригорское - здесь жили друзья поэта Осиповы-Вульф, в том числе Анна Керн. Здесь доступны экскурсии по дому-музею, также большой парк с различными восстановленными зданиями, аллеей Татьяны и скамьей Онегина. Рядом расположено городище Воронич.

Музей водяной мельницы в деревне Бугрово и музей деревянного зодчества “Пушкинская деревня” находятся недалеко от Михайловского около Мельничного пруда. Посещение возможно с экскурсией, они проводятся по сеансам.

Еще один обязательный пункт посещения - это могила Пушкина. На территории Успенского Святогорского монастыря находится некрополь семьи Ганнибалов-Пушкиных. Открыт он с 6:30 утра до 8 вечера.

Амбары и постоялые дворы поселка Пушкинские горы, к сожалению, в плохом состоянии. Кроме монастыря интерес представляет церковь Казанской иконы Божией Матери XVIII века , а дети могут захотеть посетить экопарк Зооград (детский билет - 150 рублей наличными, взрослый - 300 рублей, вход возможен до 16:00).

Дом-музей Довлатова в деревне Березино, для экскурсии стоит позвонить заранее.

Сколько стоит посещение Пушкинского заповедника?

Есть единый билет, по которому предоставляется экскурсионное обслуживание в трех усадьбах "Михайловского" заповедника (взрослый - 1200 рублей, 14-18 лет и пенсионный - 1100 рублей, 6-14 лет - 600 рублей) или трех усадьбах и Бугрово (взрослый - 1600 рублей, 14-18 лет и пенсионный - 1450 рублей, 6-14 лет - 800 рублей). Билет действует 2 дня.

Возможно и посещение любого объекта кроме музея с водяной мельницей без экскурсии. Билет для взрослого в каждую из трех усадеб в таком случае обойдется 350-400 рублей, в зависимости от числа объектов. Полный взрослый билет с экскурсией в каждой усадьбе стоит от 430 до 500 рублей.

В день рождения Пушкина посещение “Михайловского” бесплатно для всех кроме организованных групп. В этот день заплатить можно только за экскурсию (при желании). В среднем это 150-200 рублей за одну усадьбу или музей, за все три усадьбы - 600 рублей. Такой же порядок и 10 февраля - в день памяти поэта.

Дети до 6 лет посещают “Михайловское” бесплатно, за экскурсии тоже не нужно платить. На официальном сайте заповедника перечислены и другие льготы, в кассе необходимо предъявить документ. Оплатить можно и картой.