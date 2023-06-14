Кем была Шемаханская царица, воспетая Пушкиным

Опубликовано: 4:00, 14 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Чем знаменита Шемаха, кто такие шемахинские баядерки, что думала Анна Ахматова о Шемаханской царице, как Пушкин раскрыл мир Шемахи – расскажем в этом материале.

Государство Ширваншахов и Ширванское ханство имеют славную и древнюю историю. Земли их простирались от Дербента до Сальяна, к западу Каспийского моря. В долине реки Пирсагат, примерно в 120 километрах от современного Баку располагалась ширванская столица - Шемаха. В XII веке поэт Хагани, сравнивая Шемаху с Бухарой писал:

Могущество шемахинской земли затмило великолепие Бухары.

Чем знаменита Шемаха?

Это родина медика и философа Кафи ад-Дина Османа, астрономов Фазиля Фарид ад-Дина Ширвани, Фелеки Ширвани, поэтов и мыслителей Хагани, Фелеки, Изаддина Ширвани. На протяжении многих столетий город был одним из важнейших пунктов Великого шелкового пути, крупным торгово-ремесленным центром на Ближнем Востоке, занимая важное место в торговле шелком. В Шемахе держали дворы азербайджанские, иранские, арабские, среднеазиатские, русские, индийские и западноевропейские купцы, работали шелкоткацкие и ковровые мастерские.

В 1770-х годах на территории ханства существовало около 1500 шелкоткацких станков. Несмотря на постоянные войны в регионе жители Ширванского ханства, по свидетельству современника, "упражняются беспрестанно в сем ремесле".

Кто такие шемахинские баядерки?

Действительно, в имперской России Шемаха (окончательно присоединена в 1820 году) была прекрасно известна благодаря изумительным шелковым тканям, "таламанскому" (шамаханскому) шелку, а также местным баядеркам - танцовщицам. Хотя "баядерка" не совсем точное описание уникальной танцевальной традиции этого региона Азербайджана, имеющей мало общего с культурой индийских храмовых танцовщиц.

Путешествовавший по Кавказу Александр Дюма оставил занимательное описание "вечера в Шемахе":

В глубине, во всю длинуогромного окна, сидели три танцовщицы и пять музыкантов. Красота одной из танцовщиц могла сравниться лишь с чрезмерной красотою осенних цветов... брови ее были похожи на два великолепных свода, под которыми блестели восхитительные глаза. Густые пряди роскошных черных волос выбивались из-под бархатной шапки. Сотни монист украшали шапочку и ниспадали каскадами по волосам, осыпая плечи и грудь золотым дождем...".

Азербайджанские танцы попадали также на картины и рисунки. В частности, на акварели и рисунки князя Григория Гагарина, побывавшего в азербайджанских ханствах в 1840-х годах, изображающие женский танец: "Танцовщица Ниса", "Шемахинские баядерки", "Женщина из Шемахи".

В литературе шемахинские танцовщицы упоминаются в романе графа Артура де Гобино "La Danseuse de Shamakha", в эссе "Письмо к доктору Эрману" декабриста Бестужева (Марлинского). Кроме того, известный русский офицер, барон Федор Торнау писал о знаменитых "баядерках" из Шемахи в своей книге "Воспоминанія кавказскаго офицера". Не будет преувеличением сказать, что в художественных кругах Шемаха была на слуху.

Как трясло Шемаху?

А вот сам город в период с середины XVII по начало XX столетия постепенно приходил в упадок, о чем свидетельствуют отзывы современников. Причина увядания Шемахи прозаична. Столица была построена в сейсмически уязвимом месте.

Первая катастрофа произошла в 1191, когда Шемаха была полностью разрушена землетрясением. Три разрушительных катаклизма подряд (в 1667, 1669, 1671 годах) нанесли столице ханства колоссальный ущерб. До наших дней сохранились свидетельства о том, что всего в регионе произошло 11 крупных землетрясений.

Последний подъем относился к 1840 году, когда Шемаха стала центром новообразованной Каспийской области. В 1846 году область преобразована в Шемаханскую губернию. Однако в 1859 году город был разрушен очередным землетрясением и все управленческие учреждения были перенесены в Баку, а Шемаха стала административным центром Шемахинского уезда в составе Бакинской губернии.

Шемаха моряка Яна Стрейса

Впрочем, о прежних временах расцвета города и ханства можно было узнать из многочисленных исторических источников. Например, из записок голландского моряка Яна Стрейса, очевидца восстания Степана Разина. Плененный дагестанским князем, голландец несколько лет прожил в Шемахе на положении раба и оставил подробное описание нравов и обычаев региона, которое использовали многие поэты и писатели позднейших времен.

Что думала Анна Ахматова о Шемаханской царице

Не только Александр Дюма, но Александр Сергеевич Пушкин вдохновлялся образом Шемахи, воспев Шемаханскую царицу в "Сказке о золотом петушке".

По мнению Анны Ахматовой, посвятившей этой теме специальное литературоведческое исследование, в отличие от других пушкинских сказок, история имеет источником не народные сказания, а конкретное литературное произведение – "Легенду об арабском звездочете" Вашингтона Ирвинга. Действительно, сочинения "отца" американской литературы были хорошо известны писателям пушкинского круга. Особенно это касалось его путевых заметок 1832 года, рассказывающих о посещении знаменитого мавританского дворца в Гранаде — Альгамбре и включавших вставные новеллы-сказки с сильным восточным колоритом. Это обстоятельство, очевидно, создает определенную специфику в выборе сюжетной линии, интерпретаций образов и локализации происходящих событий.

Но в статьях большинства пушкиноведов нет прямого объяснений, почему Пушкин, используя фабулу Ирвинга, нарек царицу Шамаханской, откуда возникло это наименование, чем оно привлекло поэта. Зато версий много. Причем, судя по черновикам, какие-то альтернативные варианты имени царицы автором просто не рассматривались.

Ахматова дает ответ и на этот вопрос, определенно "привязывает" события "Сказки" к вполне конкретному месту - Шемаханскому (Шамаханскому) ханству.

Царица Ширвана – легендарная фигура

Царица Ширвана – легендарная фигура. У нее было много имен, они упоминаются в народных преданиях и исторических хрониках. Ширванская повелительница, Ширванская дева (Ширван-Кызы), Гюлистан Хатун-Ханума (Госпожа крепости Гюлистан) за всеми этими именами скрывается один и тот же женский образ, связанный с Шемахой.

Вот как описывает встречу Царицы и Додона поэт:

...Вдруг шатер Распахнулся... и девица, Шамаханская царица, Вся сияя как заря, Тихо встретила царя.

Царица выступает как романтическая фигура, гостеприимная хозяйка и в тоже время как коварная искусительница, женщина неземной красоты.

Черты Марии Черкасской

Можно предположить, что на черты образа повлияли описания вполне исторической личности - второй жены Ивана Грозного, Марии Черкасской, дочери кавказского князя Темрюка.

В 1556 году кабардинские мурзы просили царя принять их в российское подданство. Союз планировалось закрепить царской женитьбой на одной из знатных кабардинок. Послы Ивана IV были направлены в Шемаху и Дербент для поиска подходящей невесты. Грозный царь остановил свой выбор на юной Кученей (Гуащэней) Темрюковне. Кабардинская аристократка "лицом бела, личико точеное, глаза блестят".

Чем не Шамаханская царица? Учитывая молву, приписывавшую Темрюковне негативное влияние на характер государя, ее природную жестокость, по-иному можно интерпретировать строки из "Сказки":

Как пред солнцем птица ночи, Царь умолк, ей глядя в очи, И забыл он перед ней Смерть обоих сыновей.

Шамаханская царица Давида Белкина

Впрочем, по мнению литературоведа Давида Белкина:

образ Шамаханской царицы у Пушкина не принадлежит ни к определенному типу национальной культуры, ни к определенной исторической эпохе. Пушкин предложил читателю свой образ Шамаханской царицы, более загадочный, не по-женски жестокий, эгоистичный, но более правдоподобный, хотя во многом и театральный.

Пушкинский мир Шемахи

Версий много. И нужно признать, что далеко не все загадки пушкинского текста получили точное объяснение. Но в этом и состоит величие творца – побуждать читателя к поиску. Так и мы, погрузившись в мир "Сказки о золотом петушке" открыли удивительный мир древнего города Шемахи, ощутили касание тончайшего шелка, насладились красотой и изяществом древней танцевальной традиции.