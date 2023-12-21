Вестник Кавказа

Азербайджанские сладости и чай можно продегустировать на ВДНХ

Азербайджанские сладости и чай можно продегустировать на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Павильон "Азербайджан" совместно с Агентством поощрения импорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в рамках Международной выставки – форум "Россия" проводит очередную серию дегустаций производителей национальной продукции.

В торговом зале павильона "Азербайджан" будут представлены образцы продукции лучших производителей сухофруктов и сладостей.

Гости смогут насладиться традиционным азербайджанским чаем, компотами из сезонных фруктов, и продегустировать органическое вино из знаменитых виноградников западной части города Шемаха.

Посетителей мероприятия ждут викторины с призами от павильона "Азербайджан".

Мероприятия состоятся 13 января 2024 года в 14:00 и 16:00 в павильоне "Азербайджан". Вход свободный.

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