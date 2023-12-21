Азербайджанские сладости и чай можно продегустировать на ВДНХ

Павильон "Азербайджан" совместно с Агентством поощрения импорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в рамках Международной выставки – форум "Россия" проводит очередную серию дегустаций производителей национальной продукции.
В торговом зале павильона "Азербайджан" будут представлены образцы продукции лучших производителей сухофруктов и сладостей.
Гости смогут насладиться традиционным азербайджанским чаем, компотами из сезонных фруктов, и продегустировать органическое вино из знаменитых виноградников западной части города Шемаха.
Посетителей мероприятия ждут викторины с призами от павильона "Азербайджан".
Мероприятия состоятся 13 января 2024 года в 14:00 и 16:00 в павильоне "Азербайджан". Вход свободный.
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