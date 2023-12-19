На ВДНХ трижды за зиму проведут ночные катания на коньках

Каток на ВДНХ ждет гостей в ночные часы. Запланировано три сеанса катания под звездами этой зимой.

Стало известно, в какие дни москвичи и гости города смогут покататься на коньках на ВДНХ в ночное время.

"Полюбившиеся гостям катка на ВДНХ ночные катания продолжатся и в новом сезоне. Специальные сеансы пройдут в ночь с 6 на 7 и с 25 на 26 января, а также с 14 на 15 февраля с 23:30 до 02:00"

– ВДНХ

Уточняется, что за 40 минут до закрытия катка выход на лед будет заканчиваться.

Для ночных посетителей комплекса будут работать кафе.

В текущем зимнем сезоне ледовая площадка на ВДНХ будет принимать гостей до 25 февраля.