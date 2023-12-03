НА ВДНХ стартовал «Новый год в Москве»

Программа «Новый год в Москве» запущена на ВДНХ на выставке «Россия». Новогодняя программа составлена до 14 января.

На ВДНХ начинается новогодняя программа «Новый год в Москве», в программе различные мероприятия - концерты, шоу, викторины, танцевальные флешмобы, встречи со звездами.

«На международной выставке-форуме «Россия» началась тематическая программа «Новый год в Москве». Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне №75 на ВДНХ»

– мэр столицы Сергей Собянин

Мероприятия будут проводиться до середины января. В ближайшие выходные состоятся встречи с известным хореографом Егором Дружининым и фигуристкой, чемпионкой Олимпиады-2014 Аделиной Сотниковой. На следующей неделе ежедневно будет проводиться театральный квартирник «Новогодняя сказка», а также мастер-классы по созданию новогодних подарков и елочных украшений.

О других событиях, приуроченных к Новому году, можно узнать на сайте форума "Россия".