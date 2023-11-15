Деды Морозы из Северной Осетии и КБР прошли шествием со Снегурочками на ВДНХ

Фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов" продолжается в Москве в рамках выставки "Россия". Сегодня шествием по ВДНХ прошли Деды Морозы из Северной Осетии и КБР – Митын Дада и Уэс Дадэ.
Новогоднее настроение царило сегодня на международной выставке-форуме "Россия 2023", которая проходит на ВДНХ в Москве.
В ходе шестого дня фестиваля "Дни рождения Дедов Морозов" состоялось шествие, которое возглавляли Дед Мороз из Северной Осетии Митын Дада и Дед Мороз из Кабардино-Балкарии Уэс Дадэ.
Их сопровождали веселые Снегурочки-барабанщицы и яркие помощники.
Зрители увидели и концерт с кавказскими танцами.
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