Вестник Кавказа

Деды Морозы из Северной Осетии и КБР прошли шествием со Снегурочками на ВДНХ

"Вестник Кавказа"
Фестиваль "Дни рождения Дедов Морозов" продолжается в Москве в рамках выставки "Россия". Сегодня шествием по ВДНХ прошли Деды Морозы из Северной Осетии и КБР – Митын Дада и Уэс Дадэ.

Новогоднее настроение царило сегодня на международной выставке-форуме "Россия 2023", которая проходит на ВДНХ в Москве.

В ходе шестого дня фестиваля "Дни рождения Дедов Морозов" состоялось шествие, которое возглавляли Дед Мороз из Северной Осетии Митын Дада и Дед Мороз из Кабардино-Балкарии Уэс Дадэ.

Их  сопровождали веселые Снегурочки-барабанщицы и яркие помощники.

Зрители увидели и концерт с кавказскими танцами.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Митын Дада и Уэс-Дадэ
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Митын Дада, Уэс-Дадэ и Снегурочки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Кавказский танец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Митын Дада и Уэс-Дадэ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Уэс-Дадэ и Снегурочки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Выступление на сцене
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Уэс-Дадэ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Кавказский танец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Митын Дада и Уэс-Дадэ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Митын Дада и Уэс-Дадэ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Зрители
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Снегурочки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Уэс-Дадэ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Зрители
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Снегурочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”. Митын Дада и Уэс-Дадэ со Снегурочкой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фестиваль ”Дни рождения Дедов Морозов”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
1240 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы