В Шемахе теперь можно ежегодно любоваться воздушными шарами

Представители компании EZONE рассказали о планах по ежегодному проведению фестиваля воздушных шаров в городе Шемаха. В будущем могут разрешить полеты туристам.

В азербайджанском городе Шемаха планируется проводить фестиваль воздушных шаров на ежегодной основе.

Об этом представители компании-организатора EZONE рассказали изданию Sputnik Азербайджан.

По словам организаторов, воздушные шары поставляются компаниями из Турции и Великобритании. До и после полета состояние летательных аппаратов тщательно проверяется, а управление осуществляют профессиональные пилоты из Азербайджанской Республики и зарубежных стран.

"Туристические полеты на шарах пока не осуществляются, однако в будущем не исключаем и такой проект"

- EZONE

Фестиваль в этом году посетило порядка 10 тысяч человек. В программу, помимо полетов, входили выступления музыкантов и различные мастер-классы.