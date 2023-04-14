Что посмотреть в Азербайджане, выехав из Баку

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Азербайджанская архитектура сочетает в себе образцы древнего зодчества и современности. Так, например, в Баку исторические здания могут соседствовать со строениями, напоминающими футуристический космический корабль. Если вам интересно разнообразить традиционный туристический маршрут, то можно отправиться в другие города Азербайджана.

Мечеть находится на берегу Бакинской бухты, в поселке Шихово. Изначально мечеть на этом месте воздвигли еще в конце XIII века, о чем свидетельствовали надписи на стене постройки, где упоминалось имя архитектора – Махмуд ибн Саад.

Здесь находится четыре захоронения потомков пророка Мухаммеда, поэтому мечеть считается одной из главных мусульманских святынь. Укейма-ханум, похороненная в этом месте, была дочерью седьмого имама Мусы Казыма, внучкой шестого имама Джафара ас-Садыка, а также сестрой восьмого имама Али ар-Риза.

В 1936 году мечеть была разрушена, а в 1990-х началось новое строительство. Над современным зданием, построенным в традициях классической ширванской школы, возвышается три купола и два минарета. В отделке внутреннего убранства использована технология "шебеке" и различные виды орнамента, позолоченные надписи сур из Корана украшают купола мечети изнутри, стены украшены каллиграфическими надписями.

Караван-сарай в Шеки

С развитием торговли стало расти число постоялых дворов, в которых торговцы могли найти кров и перевести дух в долгой поездке. На территориях караван-сараев могли располагаться не только места для проживания, но бани, погреба, стойла для лошадей или верблюдов. Как правило, такие постоялые дворы строились в виде своеобразного замка с одними воротами, которые закрывались, если грозила какая-либо опасность.

Фото: commons wikimedia

В Шеки сохранилось два караван сарая - верхний и нижний, возведенных примерно в XVIII веке. Они построены из крупных камней, это влияло не только на безопасность, но и на температуру, несмотря на жаркое солнце в таких помещениях всегда сохраняется прохлада. Караван-сараи в Шеки считаются одними из самых крупных сооружений подобного типа на территории Южного Кавказа. На сегодняшний день в одном из шекинских древних постоялых дворов расположена гостиница, а в другом есть музей.

Фото: commons wikimedia

Джума-мечеть в Шемахе

Эта мечеть - одна из самых древних на территории Кавказа и Ближнего Востока. Самое первое здание было построено в 743 году, однако со временем оно неоднократно реконструировалось. Причиной этому были разрушения, полученные во время набегов, нескольких землетрясений, а также пожара. Но к 1820 году здание достаточно хорошо сохранилось, масштабные ремонтные работы были проведены лишь в 1859-м и 1887-м годах после разрушительных землетрясений. В 1902 году произошло очередное землетрясение, после которого было принято решение разобрать мечеть, которая на тот момент находилась в аварийном состоянии, и построить новое здание. Однако в 1918 году мечеть была разрушена после пожара. До начала XXI века на территории были проведены раскопки, и здание снова было восстановлено.

Саму мечеть можно было разделить на три зала, в каждом из которых был свой михраб. В 2001 году было принято решение объявить мечеть архитектурным памятником истории и культуры национального значения. В 2013 году после масштабных работ по реставрации и реконструкции, решение о проведении которых было принято президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоялось торжественное открытие мечети. За время работ было не только восстановлено и укреплено здание мечети, но и построено несколько галерей, а также библиотека и административное здание.