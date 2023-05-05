Обнародован призовой фонд мини-футбольного турнира в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Опубликовано: 16:57, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане раскрыли призовой фонд турнира, посвященного 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Команды, занявшие первые три места, суммарно получат 7 тыс евро.

Победитель проходящего в Баку международного турнира по мини-футболу, который приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, получит 4 тыс евро.

Общий призовой фонд соревнований составит 7 тыс евро (13 тыс манатов), передает Azerisport.com.

Команда, занявшее 2-е место, заработает 2 тыс евро. Обладателю 3-го места вручат 1 тыс евро.

Финал турнира состоится 6 мая.