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Обнародован призовой фонд мини-футбольного турнира в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Обнародован призовой фонд мини-футбольного турнира в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Азербайджане раскрыли призовой фонд турнира, посвященного 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева. Команды, занявшие первые три места, суммарно получат 7 тыс евро.

Победитель проходящего в Баку международного турнира по мини-футболу, который приурочен к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, получит 4 тыс евро.

Общий призовой фонд соревнований составит 7 тыс евро (13 тыс манатов), передает Azerisport.com.

Команда, занявшее 2-е место, заработает 2 тыс евро. Обладателю 3-го места вручат 1 тыс евро.

Финал турнира состоится 6 мая.

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