Опубликовано: 9:42, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт СГБ Азербайджана

Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана подняли флаг страны и памятный знак на вершине "Пик Гейдара". Восхождение посвящено столетию со дня рождения Гейдара Алиева.

Группа работников Службы госбезопасности Азербайджана взошла на вершину "Пик Гейдара" по случаю столетнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как отметили в пресс-службе ведомства, вершина располагается на высоте 3,7 тыс м над уровне моря и находится в массиве Гызыл-Гая Башдагского хребта Кавказских гор.

Группа почтила память Гейдара Алиева, подняв на пике государственный флаг страны, баннер, на котором была изображена эмблема СГБ, и памятную доску по случаю юбилея общенационального лидера.

Стоит добавить, что кусок породы, из которого была сделана памятная доска, добыт на освобожденных территориях Азербайджана.