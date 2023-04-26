Выставка к 100-летию Гейдара Алиева открылась в центре Москвы

Опубликовано: 17:54, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве на площади трёх вокзалов открылась экспозиция, посвящённая Гейдару Алиеву и его вкладу в строительство БАМа. Открытие выставки прошло при участии официальных лиц России и Азербайджана.

26 апреля в центре Москвы на площади трёх вокзалов состоялось открытие выставки, посвящённой 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его вкладу в дело строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Церемония началась на Ярославском вокзале, возле памятной доски в честь строителей БАМа. Затем участники мероприятия переместились на Казанский вокзал, в Царскую Башню, где и открылась памятная выставка. Участие в открытии знаковой экспозиции принимали глава Минтранса России Виталий Савельев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, помощник президента РФ Игорь Левитин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.