День национального спасения празднует Азербайджан

День национального спасения отмечают в Азербайджане. 31 год назад Гейдар Алиев возглавил Верховный совет Азербайджана. Ильхам Алиев поделился публикацией в соцсетях.

Азербайджан 15 июня празднует День национального спасения. Ровно 31 год назад Гейдар Алиев по настоянию народа возглавил Верховный совет АР, что положило начало развитию страны.

С 1997 года решением Милли Меджлиса Азербайджана 15 июня отмечается как праздник. В 1998 году день получил статус государственного и является нерабочим днем.

Публикациями по случаю Дня национального спасения в социальной сети поделились президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

МИД Турции поздравил азербайджанский народ с праздником. В публикации ведомства говорится, что Турция и Азербайджан всегда будут вместе как "одна нация – два государства".