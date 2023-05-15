Ильхам Алиев поздравил Азербайджан с Днем национального спасения

Азербайджанский президент Ильхам Алиев опубликовал поздравление с Днем национального спасения в соцсетях. Государственный праздник отмечается в Азербайджане завтра.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев разместил на своих страницах в социальных сетях публикацию, в которой поздравил азербайджанский народ с Днем национального спасения.

Азербайджан отмечает День национального спасения 15 июня.

История праздника такова. Именно в этот день в 1993 году общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, который возвратился в Баку по призыву народа, был избран председателем Верховного Совета АР.

Государственным праздником 15 июня стало в 1997 году, когда соответствующее решение принял Милли Меджлис Азербайджана.