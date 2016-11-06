Как создавались памятники Рихарду Зорге в Баку и Москве?

Дело разведчика Рихарда Зорге в СССР рассекретили только в 1964 году, через 20 лет после его казни в Японии. Зорге посмертно стал Героем Советского Союза, в разных городах в его честь были установлены памятники и названы улицы. Расскажем, кто и как создавал памятники Зорге в Баку и Москве и как проходило их открытие.

Как в СССР узнали о Рихарде Зорге?

О легендарном разведчике Рихарде Зорге в Советском Союзе узнали в 1964 году благодаря фильму французского режиссера Ива Сиампи "Кто вы, месье Зорге?". Идею картины предложила его жена, японская актриса Кэйко Киси, знавшая историю резидента советской разведки в Японии. Мировая премьера фильма состоялась в Париже 29 марта 1961 года, в ФРГ его впервые показали 16 июня того же года под названием "Кто вы, доктор Зорге?", а через несколько дней, 21 июня, кинолента под названием "Шпион Зорге. Накануне Перл-Харбора" вышла на экраны в Японии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В советском прокате фильм "Кто вы, доктор Зорге?" появился 21 сентября 1964 года, московская премьера в кинотеатре "Художественный" прошла с участием Сиампи и Киси, которая сыграла одну из главных ролей. А до этого, 10 сентября, состоялся закрытый показ в Госкино. Для руководства страны события, рассказанные в фильме, во многом стали открытием. В Главном разведывательном управлении Генштаба создали специальную комиссию для изучения материалов по делу Зорге, 5 ноября 1964 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. За последние четыре месяца 1964-го в "Правде", "Известиях", "Красной звезде" и "Комсомольской правде" появилось больше 20 публикаций об уроженце бакинского поселка Сабунчи, вошедшем в историю под псевдонимом Рамзай. В разных городах в честь Зорге стали устанавливать памятники, называть улицы, школы и корабли.

Кто автор памятников Зорге в Баку и Москве?

Владимир Цигаль родился 17 сентября 1917 года в Одессе, в Государственный художественный институт имени Сурикова в Москве он поступил в 1937 году. В 1942-м студент-дипломник добровольцем ушел на фронт, до 1944 года служил военным художником в подразделениях Черноморского и Балтийского флотов; был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Увиденное и пережитое на войне стало одной из главных тем творчества скульптора-монументалиста. Осенью 1945 года в Берлине по проекту Цигаля и Льва Кербеля установили памятник павшим советским воинам, а весной 1963-го на месте немецкого концлагеря Маутхаузен был открыт созданный им памятник генералу Дмитрию Карбышеву. За эту работу скульптор получил Государственную премию РСФСР имени Репина. Еще один памятник Карбышеву работы Цигаля был установлен в Москве в мае 1980 года. Народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР также известен как мастер скульптурных портретов и автор монументальной композиции "Георгий Победоносец" на куполе Сенатского дворца в Кремле. Много лет он руководил творческой мастерской Российской академии художеств. Скончался скульптор 4 июля 2013 года в Москве.

Памятник Зорге в Баку

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О работе над скульптурным образом Зорге Цигаль рассказывал так:

Много лет я мечтал создать памятник легендарному советскому разведчику, командиру группы, действовавшей в глубоком тылу врага, Рихарду Зорге. Побывал в Японии, подолгу говорил с людьми, знавшими его.

Вместе с ним бакинский памятник Зорге создавали заслуженный архитектор Азербайджана, тогдашний главный архитектор Баку Расим Алиев, известный московский архитектор Леонид Павлов и еще один бакинец — инженер-конструктор Юрий Дубов.

Памятник представляет собой продолговатую выгнутую бронзовую доску, похожую на радарную установку, а в ее центре — проницательные глаза Зорге и сквозные пробоины, напоминающие следы от пуль. По словам Расима Алиева, так и было задумано: "сосредоточенный и изучающий взгляд великого разведчика словно пронизывал человека". Главная идея Цигаля "выражалась в глазах Зорге", которые "должны были всегда светиться", объяснял он.

Это был очень выразительный памятник, один из самых выразительных в Баку — именно за счет своей уникальной подсветки

— Расим Алиев.

Монумент был установлен по инициативе общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, который тогда занимал пост первого секретаря ЦК КП Азербайджана. Открытие состоялось в мае 1981 года, в канун Дня Победы, в парке, который получил имя Зорге. На церемонии выступали Гейдар Алиев и авторы памятника, играл военный духовой оркестр, звучали оружейные залпы. С могилы разведчика на кладбище Тама в пригороде Токио Цигаль привез небольшой саженец сакуры с корнями и грунтом. Высаженный рядом с памятником, он со временем разросся в красивое деревце.

Памятник Зорге в Москве

© Фото: автора

Для московского памятника Цигаль и архитектор Павлов выбрали совсем другое композиционное решение: бронзовая фигура разведчика в полный рост на фоне гранитной плиты. Выбитый в плите сквозной проем повторяет очертания фигуры Зорге — можно представить, что это стена, через которую ему удалось пройти.

Монумент был установлен в 1985 году на севере российской столицы, в небольшом парке на пересечении Хорошёвского шоссе с улицей Зорге. Первоначально это была 2-я Хорошёвская улица, а в 1964 году она получила название в честь легендарного разведчика.