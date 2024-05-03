Вестник Кавказа

Память Гейдара Алиева почтили в Астрахани

Память Гейдара Алиева почтили в Астрахани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Астрахань посетила делегация из Азербайджана. С членами встретился глава правительства области. Гости почтили память воинов Великой Отечественной войны и Гейдара Алиева.

Делегация из Азербайджана во главе с главой исполнительной власти Апшеронского района Абдином Фарзалиевым совершила визит в Астраханскую область.

Отмечается, что члены делегации провели встречу с руководителем кабинета министров российского региона Денисом Афанасьевым.

В ходе визита гости почтили память воинов Великой Отечественной войны у памятника "Вечный огонь славы" в Братском саду в Астрахани.

Кроме того, они возложили цветы к памятнику Гейдара Алиева в одноименном сквере. Церемония состоялась по случаю 101-годовщины со дня рождения общенационального лидера Азербайджана.

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