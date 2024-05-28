В Алматы появится пешая эко-тропа на Кок-Тобе

Одна из достопримечательностей Алматы благоустраивается, чтобы до конца года позволить туристам подниматься на смотровые на горе с комфортом. На Кок-Тобе сооружается пешеходная тропа.

В 2024 году в Алматы будет открыта пешеходная тропа на Кок-Тобе.

Работа над пешей тропой началась осенью 2023 года, но сильно не продвинулась. Готово основание тропы, положен асфальт, установлены бордюры, ведутся работы по благоустройству пространства возле шлагбаумов на въезде в парк, сооружается парковка. Также в планах оборудовать пешеходную тропу поручнями, установить фонари.

Эко-тропа в алматинском парке будет включать две смотровые площадки с ограждениями, лестницы, скамейки для отдыха.

Пешеходная тропа позволит горожанам и туристам безопасно и комфортно подниматься на гору, с которой открываются открыточные виды на Алматы.

Создание пешего маршрута ведется за счет частных инвестиций.