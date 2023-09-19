В Агдамском районе во время обстрела пострадал один человек

Опубликовано: 22:52, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В результате обстрела, совершенного армянскими НВФ, получил ранения один человек. Пострадавший работает оператором экскаватора одной из компаний, выполняющей восстановительные работы в районе.

Незаконные армянские формирования, находящиеся на территории Карабахского региона Азербайджана, совершили сегодня обстрел из крупнокалиберного оружия в направлении Агдамского района.

В результате атаки ранения получил оператор экскаватора одной из компаний, которая выполняет восстановительные работы в районе.

По факту случившегося Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.