Вестник Кавказа

В агдамское село Немирли вернутся более 3 тыс жителей

В агдамское село Немирли вернутся более 3 тыс жителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более 750 жилых домов планируется построить в селе Немирли Агдамского района. Сюда переедут свыше 3 тыс бывших вынужденных переселенцев.

В Агдамском районе в селе Немирли будет возведено порядка 759 жилых зданий, в которые вернутся больше 3 тыс бывших вынужденных переселенцев.

Информацию об этом озвучил спецпредставитель главы Азербайджанской Республики Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов Ильхаму Алиеву во время закладки фундамента населенных пунктов.

Сообщается, что общая площадь населнного пункта составит 211 га.

На первоначальном этапе здесь поселятся 179 семей. Большая часть домов будет включать в себя три жилые комнаты.

Также в населенном пункте возведут городскую инфраструктуру. Будет построена школа, детский сад, медучреждение, спортивные и культурные объекты.

Кроме этого, здесь появятся котельная и водохранилище.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
860 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сотрудник ANAMA пострадал во время взрыва мины в Агдаме

Сотрудник ANAMA пострадал во время взрыва мины в Агдаме

Азербайджан отмечает 106-летие Азербайджанской Демократической Республики

Азербайджан отмечает 106-летие Азербайджанской Демократической Республики

В центре Баку открылся крупный торговый центр

В центре Баку открылся крупный торговый центр

ANAMA обезвредила более 200 мин за неделю

ANAMA обезвредила более 200 мин за неделю

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы