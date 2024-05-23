В агдамское село Немирли вернутся более 3 тыс жителей

Более 750 жилых домов планируется построить в селе Немирли Агдамского района. Сюда переедут свыше 3 тыс бывших вынужденных переселенцев.

В Агдамском районе в селе Немирли будет возведено порядка 759 жилых зданий, в которые вернутся больше 3 тыс бывших вынужденных переселенцев.

Информацию об этом озвучил спецпредставитель главы Азербайджанской Республики Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов Ильхаму Алиеву во время закладки фундамента населенных пунктов.

Сообщается, что общая площадь населнного пункта составит 211 га.

На первоначальном этапе здесь поселятся 179 семей. Большая часть домов будет включать в себя три жилые комнаты.

Также в населенном пункте возведут городскую инфраструктуру. Будет построена школа, детский сад, медучреждение, спортивные и культурные объекты.

Кроме этого, здесь появятся котельная и водохранилище.