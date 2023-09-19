Армянские боевики интенсивно обстреливают Агдамский район

Опубликовано: 13:40, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Позиции армии Азербайджана находятся под интенсивным обстрелом. Армянские боевики ведут огонь по азербайджанским позициям в Агдамском районе.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии, пишет пресс-служба Минобороны АР.

В ведомстве заявили, что азербайджанские позиции находятся под интенсивным обстрелом. Боевики ведут огонь из различных видов вооружений.

Стоит добавить, что сепаратисты ведут огонь с территории, где размещены российские миротворцы, по позициям армии Азербайджана в Агдамском районе.