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Армянские боевики интенсивно обстреливают Агдамский район

Армянские боевики интенсивно обстреливают Агдамский район
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Позиции армии Азербайджана находятся под интенсивным обстрелом. Армянские боевики ведут огонь по азербайджанским позициям в Агдамском районе.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии, пишет пресс-служба Минобороны АР.

В ведомстве заявили, что азербайджанские позиции находятся под интенсивным обстрелом. Боевики ведут огонь из различных видов вооружений.

Стоит добавить, что сепаратисты ведут огонь с территории, где размещены российские миротворцы, по позициям армии Азербайджана в Агдамском районе.

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