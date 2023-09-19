Армянские боевики открыли артиллерийский огонь по армии Азербайджана

Опубликовано: 12:51, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сепаратисты обстреливают из артиллерийских установок позиции азербайджанской армии в Агдамском районе. Азербайджанские военные принимают меры реагирования.

Армянские боевики в зоне ответственности российских миротворцев открыли огонь по позициям армии Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, огонь ведется из артиллерийских установок в направлении позиций, расположенных в Агдамском районе.

Отмечается, что азербайджанские подразделения принимают ответные меры в указанном направлении.