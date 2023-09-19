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Армянские боевики открыли артиллерийский огонь по армии Азербайджана

Армянские боевики открыли артиллерийский огонь по армии Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сепаратисты обстреливают из артиллерийских установок позиции азербайджанской армии в Агдамском районе. Азербайджанские военные принимают меры реагирования.

Армянские боевики в зоне ответственности российских миротворцев открыли огонь по позициям армии Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, огонь ведется из артиллерийских установок в направлении позиций, расположенных в Агдамском районе.

Отмечается, что азербайджанские подразделения принимают ответные меры в указанном направлении.

Боевиков в Ханкенди необходимо разоружить и вывести из Азербайджана 

Боевиков в Ханкенди необходимо разоружить и вывести из Азербайджана 

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