Боевиков в Ханкенди необходимо разоружить и вывести из Азербайджана 

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Армянские боевики в Ханкенди ответили на запуск дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди терактами против мирного населения Азербайджана. В их руках по-прежнему находятся сотни единиц тяжелой военной техники, включая танки, артиллерию и минометы – и все это в любой момент может быть приведено в действие, постоянно угрожая безопасности на Южном Кавказе.

Теракты на дороге Физули-Шуша с новой силой поставили вопрос о потребности в скорейшем разоружении и выводе из Азербайджана армянских боевиков. Эта дорога была построена после победы Азербайджана в Карабахской войне на разминированной территории, и до сегодняшнего дня она являлась полностью безопасной. Однако один из ее участков проходит рядом с позициями армянских НВФ у Кырмызы Базара – и именно он этой ночью был заминирован с террористической целью. Боевики заложили несколько противотанковых мин, на двух подорвались грузовик Азербайджанских автодорог и машина МВД, погибли 6 человек; неизвестно, сколько еще мин осталось.

Присутствие агрессивно настроенных к азербайджанским властям и в целом к азербайджанцам вооруженных людей на территории Азербайджана является основной угрозой стабильности Южного Кавказа. В то время, как Баку прилагает все усилия для восстановления разрушенных оккупантами районов, остатки НВФ и ВС Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжают копать окопы, создавать помехи для пролетающих гражданских авиарейсов, обстреливать азербайджанские позиции – а теперь и устраивать теракты против мирного населения.

Причем надо подчеркнуть, что речь идет не о каких-то считанных сотнях "партизан" в горах Карабаха. В зоне временного размещения российских миротворцев по-прежнему стоит, как стояла в дни 44-дневной войны, 10-тысячная группировка войск Республики Армения, на протяжении трех послевоенных лет получавшая оружейное и техническое снабжение, подкрепления личного состава и финансирование из Еревана.

Военнослужащие Армении дислоцируются в Карабахе не с голыми руками, а со всем тяжелым вооружением, какое у них имелось на момент капитуляции Еревана 9-10 ноября, и тем, что удалось контрабандой провезти по Лачинскому коридору. Это свыше 100 танков, РСЗО и другая артиллерия численностью более 200 единиц, свыше 200 минометов, многочисленные системы РЭБ.

Все это оружие может в любой момент быть применено, причем против любых целей. Для боевиков вокруг Ханкенди нет разницы, на кого нападать – на военнослужащих или на гражданских лиц. Их укрепления не только у дороги Физули-Шуша, но и во многих других местах построены в непосредственной близости от мирных объектов Азербайджана. В течение лета они постепенно усиливали обстрелы и подготовку боевых позиций по всему периметру зоны РМК, это сопровождается стягиванием войск Армении к условной армяно-азербайджанской границе. Угроза новых боевых действий сегодня высока как никогда. То, что вооруженные сепаратисты ответили на одновременный запуск дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди терроризмом, указывает на отсутствие у них какого-либо настроя на мир. Они хотят кровопролития и отвечают кровопролитием на каждый мирный шаг.

Поэтому сегодня как никогда необходимо принять все меры для снятия этой проблемы с повестки армяно-азербайджанского урегулирования и реинтеграции армян Ханкенди в правовое поле Азербайджана. Танки, артиллерия и системы РЭБ ВС Армении и армянских НВФ должны быть как можно скорее вывезены с территории Азербайджана – либо ликвидированы. То же самое нужно сделать со всем минным запасом и огнестрельным оружием в зоне временного размещения российских миротворцев. В Азербайджане не должно быть ни террористов, ни ресурсов для терактов. Пока они все еще есть в Азербайджане, угрозы безопасности региона так и будут оставаться на максимальном уровне.