Военные провокации и теракты, которые совершает армянская сторона и фейковый режим, созданный Ереваном на территории Азербайджана, должны быть прекращены. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с терактами, в которых погибли двое мирных жителей и четыре сотрудника МВД АР.

Подрывы мин в Ходжавендском районе Азербайджана, жертвами которых стали 6 человек, демонстрируют, что главной целью Еревана и созданного Арменией на территории Азербайджана фейкового режима остается эскалация военной напряженности путем совершения терактов. Об этом говорит в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что ВС Армении до сих пор не выведены с территории Азербайджана, что представляет собой грубое нарушение Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года.

В МИД обратили внимание на то, что такими провокациями армянская сторона стремится помешать масштабным постконфликтным восстановительным работам, деятельности мирного населения на этих территориях, возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на родине.

В Баку подчеркнули: ради мира и безопасности в регионе военные провокации и теракты, которые совершает Ереван и созданный Арменией фейковый режим, должны быть решительно осуждены и предотвращены".

Терроризм – настоящая проблема Карабаха

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" призвал международное сообщество сфокусироваться на настоящих угрозах стабильности Южного Кавказа, которые существуют в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

"Международному сообществу давно пора обратить внимание на активность армянских боевиков в Карабахе. Проблема в том, что большие страны-гранды, как Китай и Индия, расположенные очень далеко, не готовы вникать в ситуацию, а некоторые страны Запада, такие как Франция, занимают позицию поддержки этих террористов. США в последние недели тоже явственно подключились к кампании в поддержку террористов в Ханкенди, когда премьер Армении Никол Пашинян обозначил тренд на разрыв с Россией. Сразу после этого Вашингтон резко взяли крен в пользу террористических атак в Карабахе", - напомнил он.

"С другой стороны, если азербайджанская армия войдет в зону РМК, западные страны возражать не будут. Дело в том, что, во-первых, Западу интерес любой негативный контакт между Баку и российскими миротворцами. А во-вторых, если Армения потерпит еще одно поражение и Карабах перейдет под полный контроль Азербайджана, Запад будет рассчитывать на резкое ухудшение отношений Еревана и Москвы. То есть фактически Франция и США поддерживают террористов в Ханкенди, но и их разгром их устроит тоже", - обратил внимание Сергей Марков.

"В целом, пока боевики остаются в Карабахе, продолжают гибнуть люди и растет угроза провоцирования военных действий. Может начаться еще одна Карабахская война. Конечно, предпочтительно, чтобы никакой новой Карабахской войны не было, а руководство Армении полностью вывело все вооруженные формирования из Азербайджана, как оно и обязано сделать, и затем подписало мирный договор с Азербайджаном, где безусловно закреплялось бы, что Карабах – это Азербайджан", - заключил политолог.