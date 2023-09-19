Сепаратисты в Ханкенди атакуют мирных граждан Азербайджана

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне вечером армянские незаконные вооруженные формирования пытались воздействовать радиопомехами на спутниковую навигацию авиалайнера, выполнявшего рейс Тбилиси-Баку, сообщили сегодня в Минобороны Азербайджана.

Армянскими сепаратистами, засевшими в Ханкенди на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов иностранных авиакомпаний.

"В результате применения радиопомех 18 сентября с 20:28 до 20:34 произошел сбой в системе GPS-навигации, пассажирского лайнера типа E-190 "Азербайджанских Авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Тбилиси-Баку"

- Минобороны Азербайджана

Пакостят армянские террористы не только в воздухе, но и на земле – так, минувшей ночью на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по территории Ходжавендского района Азербайджана, на противотанковой мине подорвался грузовой автомобиль, погибли два человека.

Однако на этом диверсии на трассе не закончились – ехавшие на место подрыва грузовика сотрудники МВД Азербайджана тоже подорвались на мине, установленной на этой же дороге армянскими диверсантами в селе Тагаверд. В результате взрыва погибли Асим Джамалзаде, Рамиль Ширинов, Сеймур Махмудов и Хазар Заманов.

Возбуждено уголовное дело, Генпрокуратура Азербайджана, МВД страны и Служба госбезопасности АР уже выступили с совместным заявлением.

Подобными действиями армянская сторона пытается посеять страх, препятствовать возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев и работам по восстановлению, а также доказать, что вновь построенные дороги небезопасны для перевозки, поведал в одной из соцсетей помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Это должно быть осуждено международным сообществом"

- Хикмет Гаджиев

Терроризм – политика Армении

Научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что без какой-либо реакции на подобные преступления Ереван и его марионетки в Ханкенди не прекратят политику диверсий и провокаций против военных и гражданских лиц Азербайджана.

"Диверсии будут идти на регулярной основе до тех пор, пока не сменится власть в Армении и не произойдет конструктивного изменения принятого ею курса. Поэтому говорить о том, что диверсии будут носить постоянный характер, можно с уверенностью. До конца года мирного договора подписано не будет, и провокации будут поддерживать блокаду мирных переговоров", - ожидает он.

Почему молчит Запад?

Политолог подчеркнул, что западные государства, использующие прозападное руководство Армении для расширения своего влияния на Южный Кавказ, не станут призывать к прекращению терактов и диверсий в том же резком ключе, в каком они требовали "разблокирования" Лачинской дороги.

"Если говорить о США, Франции и других европейских странах, то явно они не входят в число тех представителей международного сообщества, которые обратят внимание на эти события. Из международного сообщества на них будут реагировать региональные государства, но никак не ЕС и США", - обратил внимание Антон Бредихин.

"В том, чтобы был мир в регионе и прекратились диверсии и провокации, заинтересованы ближайшие соседи, включая Турцию, Иран и шире государства Ближнего Востока. Их более активное вовлечение в урегулирование будет и более реалистичным, и более конструктивным. Кроме того надо сказать, что Запад давно не держит своих обещаний, так что и говорить с ним по этому поводу не о чем", - указал эксперт.