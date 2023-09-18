Сепаратисты вымогают деньги у жителей Ханкенди за возможность уехать

Опубликовано: 14:43, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянский блогер убедилась: "блокаду" Ханкенди организовали сепаратисты. Они вымогают у желающих уехать из региона немалые деньги, выезд одного человека стоит $4 тыс.

Сеператисты в Ханкенди мешают армянскому населению выезжать в Армению, поделилась армянский блогер Натали Алексанян на своей странице в соцсети.

«В Карабахе царит беззаконие и зарабатывание денег на людях набирает новые обороты»

– блогер

Девушка через знакомых в Ханкенди узнала, что сепаратисты, считающие себя властью в регионе, требуют за проезд одного человека $4 тыс.

«Если до этого нам говорили, что это Азербайджан блокирует выход людей, то теперь стало ясно, что именно «власти Карабаха» блокируют выход. <…> Даже в эти суровые дни преступники не упускают возможности заработать миллионы»

– блогер

Натали Алексанян признала, что все сильнее разочаровывается в незаконной ситуации в Ханкенди.

Ранее аналогичные сведения были обнародованы журналисткой Терезой Асатрян, по ее информации, 1,5 млн драмов, что составляет чуть меньше $4 тыс, стоит доставка одного человека на вертолете из Карабаха в Ереван.