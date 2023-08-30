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Сепаратисты заблокировали дорогу Агдам-Ханкенди для миротворцев

Сепаратисты заблокировали дорогу Агдам-Ханкенди для миротворцев
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Карабахские сепаратисты не пропускают автомобили российских миротворцев. Дорога перекрыта в обе стороны. Миротворцы должны были доставить в регион азербайджанскую муку для армянского населения.

Карабахские сепаратисты, воинственно настроенные против азербайджанской муки и ранее заблокировавшие дорогу из Агдама в Ханкенди, теперь перекрыли ее и во встречном направлении.

Азербайджанское общество Красного полумесяца доставило 40 т муки на дорогу Агдам-Ханкенди, продовольствие предназначается для армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана. Сутки груз простоял на дороге, после чего стороны пришли к договоренности перегрузить муку в автомобили миротворцев для дальнейшей перевозки. Однако блокировка дороги как в направлении Агдама, так и из него, показывает, что сепаратисты по-прежнему не заинтересованы в продовольствии и исполнении договоренностей. Они не пропускают автомобили российских миротворцев.

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