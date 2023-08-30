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Карабахские сепаратисты отказались от гуманитарной помощи из Баку

Карабахские сепаратисты отказались от гуманитарной помощи из Баку
© Фото: AзерТадж
Машины Азербайджанского общества Красного полумесяца с гуманитарным грузом для армян, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, уже около суток стоят на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев. Миротворцы предложили лидерам армянской общины Карабаха принять эту помощь, но те отказались.

Грузовики с гуманитарной помощью Азербайджанского общества Красного Полумесяца, отправленные накануне из Баку, по-прежнему стоят на дороге Агдам-Ханкенди. Автоколонна с мучными изделиями со вчерашнего дня находится перед постом российского миротворческого контингента, поскольку миротворцы попросили дать им время на организацию проезда машин в Ханкенди.

Однако работа РМК с главарями карабахских сепаратистов не принесла результатов. Как сообщили сегодня армянские СМИ, воинствующие националисты в Ханкенди заявили, что отказываются принимать продукты азербайджанского происхождения для продовольственного обеспечения армянской общины Карабаха.

Таким образом, сами же сепаратисты опровергли фейки Еревана, диаспоры и их лоббистов о наличии в Карабахском экономическом районе проблем с продовольствием. О каком "голоде" может идти речь, когда "голодающие" не соглашаются принять продукты только из-за их места производства?

Ранее представители азербайджанского общества Красного полумесяца передали миротворцам сертификат качества доставленного груза.

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