Ильхам Алиев посетил Агдамский район

Ильхам Алиев прибыл в Агдамский район. Он ознакомился с восстановительными работами в Кенгерли. До этого он участвовал в закладке фундамента села Эйвазханбейли.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев вместе со своим сыном Гейдаром прибыл в Агдамский район, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что президент Азербайджана ознакомился с восстановительными работами, которые проводятся в населенном пункте Кегерли.

Помимо этого, Ильхам Алиев вместе с сыном участвовали в открытии завода по производству обуви различного назначения в Агдамском промышленном парке.

Кроме того, они приняли участие в открытии завода по производству электрораспределительного оборудования, розеток и бетонных подстанций, а также открытии завода по производству систем автоматизации и телемеханики.

Ранее глава государства и Гейдар участвовали в церемонии закладки фундамента села Эйвазханбейли Агдамского района.