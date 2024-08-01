Обойное производство впервые открылось на Южном Кавказе в Агдаме

Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, где заработало предприятие по производству обоев. Оно открылось в Агдамском промпарке.

В Азербайджане в Агдамском промышленном парке запущено производство обоев, об этом рассказал директор предприятия ООО Mister Decor Али Алиев.

Завод в Агдамском промпарке стал первым на Южном Кавказе.

"В настоящее время на заводе трудоустроено 18 человек. Предполагается, что число сотрудников предприятия достигнет 76 человек. Объем инвестиций предприятия составляет 8 млн манатов"

– Али Алиев

При производстве обоев используются немецкие технологии. Обои, произведенные в Азербайджане, будут продаваться как внутри страны, так и за ее пределами.

Отметим, что Mister Decor получил статус резидента Агдамского промпарка в октябре 2022 года.