Вестник Кавказа

Обойное производство впервые открылось на Южном Кавказе в Агдаме

Обойное производство впервые открылось на Южном Кавказе в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан стал первой страной на Южном Кавказе, где заработало предприятие по производству обоев. Оно открылось в Агдамском промпарке.

В Азербайджане в Агдамском промышленном парке запущено производство обоев, об этом рассказал директор предприятия ООО Mister Decor Али Алиев.

Завод в Агдамском промпарке стал первым на Южном Кавказе.

"В настоящее время на заводе трудоустроено 18 человек. Предполагается, что число сотрудников предприятия достигнет 76 человек. Объем инвестиций предприятия составляет 8 млн манатов"

– Али Алиев

При производстве обоев используются немецкие технологии. Обои, произведенные в Азербайджане, будут продаваться как внутри страны, так и за ее пределами.

Отметим, что Mister Decor получил статус резидента Агдамского промпарка в октябре 2022 года.

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