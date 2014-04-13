Карабах, газ и оборонка: о чем договорились Ильхам Алиев и Роберт Фицо

Декларация о стратегическом сотрудничестве, Меморандум о военно-техническом сотрудничестве и Соглашение между министерствами обороны Азербайджана и Словакии подписаны сегодня в ходе визита в Баку словацкого премьера Роберта Фицо.

Азербайджан и Словакия уже приступили к конкретным переговорам о создании совместных производственных площадок в сфере оборонной промышленности.

Восстановление Карабаха

После встречи со словацким премьером президент Азербайджана Ильхам Алиев заметил, что Баку и Братислава руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве, а одним из направлений азербайджано-словацкого сотрудничества станет деятельность словацкой компании на освобожденных территориях - в селе Гарвенд Агдамского района:

Это имеет большое символическое значение, так как показывает степень искренности наших отношений. В то же время работа, которую предстоит провести словацким специалистам на освобожденных от оккупации землях в рамках реализации концепций «умный город» и «умное село» в соответствии с самыми современными стандартами, порадует людей, которые туда вернутся

Обращаясь к Ильхаму Алиеву, Роберт Фицо, полгода назад занявший премьерский пост, сказал:

Вы противостоите несправедливости. Я постараюсь применить тот же подход в Словакии, чтобы и наша страна могла проводить суверенную внешнюю политику... В вопросе восстановления территориальной целостности вы стали примером для других регионов мира, и это должно быть оценено на самом высоком уровне.

Азербайджанский газ согреет Европу

Президент Алиев также пообещал, что в этом году поставки азербайджанского газа в Европу до 12 млрд кубов. Это составляет ровно половину от общего экспорта газа Азербайджана.

В наших планах стоит вопрос транспортировки только в Евросоюз 20 млрд кубометров газа до конца 2027 года. Думаю, мы добьемся этого

- подчеркнул Азербайджана.

Роберт Фицо пригласил Ильхама Алиева посетить Словакию во главе делегации представителей деловых кругов.