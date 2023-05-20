Узбекистан познакомят с туристическим Санкт-Петербургом

Опубликовано: 15:51, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Санкт-Петербург намерен привлечь новых туристов. Для этого 24-25 мая в Узбекистане состоится презентация туристического потенциала города.

В Узбекистане на следующей недели состоится презентация туристического потенциала Санкт-Петербурга.

Роуд-шоу состоится в Ташкенте 24 мая, в Самарканде - 25 мая. Участие в презентации города примут представители отелей, туроператоров, музеев. Запланировано проведение совместного воркшопа с заинтересованными представителями узбекистанской стороны. Местный турбизнес получит шанс подобрать уникальные предложения для своих клиентов.

Мероприятия проводят совместно комитет по развитию туризма, городское туристско-информационное бюро и представители петербургской туриндустрии.

Гражданам Узбекистана для того, чтобы отправиться в путешествие в Россию виза не нужна. Въезд осуществляется по загранпаспорту.