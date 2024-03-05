Вестник Кавказа

"Уральские авиалинии" запускают прямое авиасообщение между Сочи и Стамбулом

"Уральские авиалинии" запускают прямое авиасообщение между Сочи и Стамбулом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" с конца марта начнет совершать прямые вылеты из Сочи в Стамбул и обратно. Из российского курортного города самолеты будут вылетать четырежды в неделю.

Прямых полетов между Сочи и Стамбулом станет больше. С конца марта авиаперевозчик "Уральские авиалинии" запускает рейсы по этому авиамаршруту.

Отмечается, что вылеты будут осуществляться четырежды в неделю до конца октября. Информацию об этом озвучили в пресс-службе авиагавани российского курорта.

Уточняется, что в прошлом году этот авиамаршрут был у туристов одним из популярных. По нему было совершено более 2 тыс вылетов, а самолеты перевезли порядка 380 тыс пассажиров.

Сейчас между российским курортом и Стамбулом летают четыре авиаперевозчика – "Россия", "Азимут", "ИрАэро" и Red Wings. Каждый день они совершают пять вылетов.

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