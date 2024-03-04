"Азимут" свяжет Сочи прямыми рейсами с Узбекистаном

Российский авиаперевозчик "Азимут" запускает воздушное сообщение между Сочи и узбекским Термезом. Полеты будут проходить еженедельно по понедельникам.
Авикомпания "Азимут" запускает новый прямой рейс между Сочи и Термезом, административным центром Сурхандарьинской области Узбекистана.
Выполняться полеты будут с начала апреля каждый понедельник.
"Самолеты будут летать по направлению Термез - Сочи и Сочи - Термез по понедельникам. Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100. Время в пути - 3 часа 50 минут"
– администрация Сурхандарьинской области Узбекистана
Уточняется, что авиасообщение по такому маршруту будет осуществляться впервые.
Таким образом, власти Узбекистана рассчитывают нарастить туристический поток в Сурхандарьинскую область, где расположены множество памятников.