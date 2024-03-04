Вестник Кавказа

"Азимут" свяжет Сочи прямыми рейсами с Узбекистаном

"Азимут" свяжет Сочи прямыми рейсами с Узбекистаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский авиаперевозчик "Азимут" запускает воздушное сообщение между Сочи и узбекским Термезом. Полеты будут проходить еженедельно по понедельникам.

Авикомпания "Азимут" запускает новый прямой рейс между Сочи и Термезом, административным центром Сурхандарьинской области Узбекистана. 

Выполняться полеты будут с начала апреля каждый понедельник. 

"Самолеты будут летать по направлению Термез - Сочи и Сочи - Термез по понедельникам. Полеты будут осуществляться на самолетах Superjet 100. Время в пути - 3 часа 50 минут"

– администрация Сурхандарьинской области Узбекистана 

Уточняется, что авиасообщение по такому маршруту будет осуществляться впервые. 

Таким образом, власти Узбекистана рассчитывают нарастить туристический поток в Сурхандарьинскую область, где расположены множество памятников. 

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