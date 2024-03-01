Вестник Кавказа

Летом в Сочи запустят новые рейсы из Уфы

Летом в Сочи запустят новые рейсы из Уфы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Башкирию и главный курорт России на Черном море свяжут прямые рейсы Utair. Планируется по три рейса еженедельно.

Рейс Уфа-Сочи включен в летнее расписание перевозчика Utair.

Билеты уже в продаже, начиная со 2 июня самолет будут летать между городами по вторникам, пятницам и воскресеньям.

"Стараемся обеспечить наших пассажиров из Башкортостана - одного из базовых регионов авиакомпании - комфортными и доступными перелетами к морю. Летом увеличим частоту рейсов в Сочи до трех раз в неделю"

– Utair

Полетное время - 3,5 часа, из Уфы самолеты будут отправляться в 07.40 утра, в обратном направлении рейс ночной, вылет в 01.15.

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