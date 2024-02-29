Вестник Кавказа

Сколько будет стоить отдых в Сочи этим летом?

Закат на море
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Эксперты озвучили сумму, которую придется потратить на летний отдых в Сочи в этом году. За десять дней проживания в пятизвездочном отеле придется отдать больше 100 тыс рублей.

Сочи отмечает рост цент на проживание в отелях во время летнего отдыха в этом году.

В Ассоциации туристических операторов России рассказали, что цена на проживание в пятизвездочном отеле в течение 10 дней стартует от 115 тыс рублей.

Самый дорогой номер в категории таких отелей обойдется почти в 5 млн рублей. В отеле с четырьмя звездами стоимость проживания на двоих может обойтись в 87 тыс рублей.

Также есть более дешевый вариант – 36 тыс рублей.

При этом отмечается, что такие цены действительны только в период раннего бронирования. Стоимость проживания значительно вырастет с приближением летнего периода.

Вице-президент АТОР Алексан Мкртчян рассказал, что рост цен связан с дефицитом премиального сегмента отелей.

Также он отметил, что Сочи является наиболее доступным для путешествий из-за единственного на юге открытого аэропорта.

Кроме этого, в АТОР подчеркнули, что отдых в Сочи обойдется дороже, чем на зарубежных курортах. В частности, в Таиланде или на Шри-Ланке.

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