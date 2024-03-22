Участок Транскама расширили в Северной Осетии

В Северной Осетии запущено рабочее автомобильное движение по расширенному до четырех полос участку Транскавказской магистрали. Во время ремонта дорожники устроили современное дорожное покрытие с четырехполосным движением.

В Северной Осетии состоялся запуск рабочего автодвижения по расширенному до четырех полос участку Транскавказской магистрали. Речь идет об участке магистрали от Карджин до Ардона.

В ходе ремонта данного участка дороги было устроено современное дорожное покрытие, обеспечивающее комфортное и безопасное движение автотранспорта. Теперь на данном участке предусмотрено четырехполосное движение. Кроме того, на протяжении около 700 м были установлены линии наружного освещения.

«В Северной Осетии открыто рабочее движение по расширенному до четырех полос 8-километровому участку Транскама. Речь идет об участке Карджин – Ардон. В этом году в эксплуатацию введут первый километр участка, остальные семь – до конца 2025 года»

– пресс-служба Упрдор «Кавказ»

Отметим, что дорожная инфраструктура играет важную роль в прогрессе каждого региона. Улучшение состояния дорог оказывает положительное влияние на экономику, обеспечивая более удобное передвижение людей и транспортировку товаров.

В частности, современные дороги позволяют быстрее и эффективнее доставлять грузы, что делает местные компании более конкурентоспособными. Кроме того, качественные дороги помогают снизить логистические расходы и увеличить объем перевезенных товаров, что, в свою очередь, положительно сказывается на экономическом состоянии региона.