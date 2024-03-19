Вестник Кавказа

Транскам открыли для всех видов автомобилей

Транскам открыли для всех видов автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобили снова могут проезжать по Транскаму. Ограничения, введенные в полночь из-за неблагоприятной погоды, отменены.

Движение по Транскавказской автомагистрали восстановили для всех видов транспортных средств. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Северной Осетии.

Там отметили, что дорогу успешно очистили от снега.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 8.30 мск"

– пресс-служба управления

В ночь с четверга на пятницу Транскам закрыли для проезда в связи с ухудшением дорожных условий.

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