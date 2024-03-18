Грузовики снова скапливаются на Верхнем Ларсе из-за непогоды

Грузинские дорожные власти снова закрыли для грузовиков проезд по Военно-Грузинской дороге – в горах на территории страны опять зарядил мощный снегопад. Ситуация на пограничном пункте пропуска тоже ухудшается.

Дорожные службы Грузии сегодня вечером в четвертый раз за четыре дня закрыли Военно-Грузинскую дорогу для проезда большегрузов со стороны России. Причина все та же – в горах снова пошел снег, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ с 19:45 мск 21 марта до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Ситуация на самом пограничном пункте пропуска тоже становится критической – отправить автомобили в те короткие "окна", когда трассу открывают для грузовиков, можно лишь в ограниченном количестве, а транспорт все прибывает: проезда по дороге сейчас ждут более 2,6 тыс грузовиков, отметили в ЦОДД.