Верхний Ларс доступен всем машинам

В Северной Осетии сообщили об открытии Военно-Грузинской дороги для всех машин. Проезд был запрещен для грузовиков ранее из-за непогоды в Грузии.

Пресс-служба МЧС по Северной Осетии сообщила о доступе Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта. Проезд был ранее закрыт.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях с 19.00 по Москве 20 марта"

- МЧС Северной Осетии

Напомним, проезд по Военно-Грузинской дороге был закрыт для большегрузов с 1:00 мск 20 марта. Причина – неблагоприятная погода в Грузии.

В настоящее время в электронной очереди на проезд через Верхний Ларс зарегистрировано 1473 грузовика.