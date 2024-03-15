Минувшей ночью Военно-Грузинскую дорогу вновь закрыли для грузовиков

В горах Грузии вновь бушует непогода – дорожные власти страны опять закрыли для проезда большегрузов Военно-Грузинскую дорогу, на пункте пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе уже собрались почти 2 тысячи машин.

Пограничный пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе вновь собирает многокилометровые пробки – причиной этого стало очередное ухудшение погоды в горах Грузии, вынудившее дорожные власти страны закрыть Военно-Грузинскую дорогу для грузового транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 01:00 мск 20 марта 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне трассу закрыли для проезда грузовиков в 3 часа ночи, вчера вечером на короткий срок после расчистки она была открыта, однако ситуацию это изменило мало – к 17 часам накануне проезда по ней ожидали 1900 крупногабаритных автомобилей, сообщал ЦОДД Северной Осетии.