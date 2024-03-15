Верхний Ларс сейчас: проезда ожидают почти 2 тыс фур

Проезд крупногабаритных автомобилей по дороге, ведущей из России в Грузию, временно ограничен из-за непогоды. В пробке на границе застряли несколько тысяч грузовиков.

Пробка на границе России и Грузии собрала почти 2 тыс большегрузов. Об этом информирует ЦОДД Северной Осетии.

Там отметили, что точное число зарегистрированных в электронной очереди крупногабаритных транспортных средств составляет 1 900.

Движение фур по Военно-Грузинской дороге было прервано сегодня с 03:10 (мск) из-за неблагоприятных погодных условий в Грузии. Аналогичные ограничения действовали накануне с 08:00 до 18:00.