Верхний Ларс снова приостановил обслуживание большегрузов

В горах Грузии снова идет снег – дорожные власти страны сегодня утром опять закрыли движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге до очередного особого распоряжения, пока пункт пропуска Верхний Ларс не выпускает их на трассу.

Военно-Грузинская дорога снова закрылась для проезда большегрузов из-за ухудшения погодных условий, сообщает сегодня утром пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии... запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 03:10 мск 19 марта 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Сейчас проезда из России в Грузию ожидают более 1,6 тыс большегрузов – с момента открытия дороги минувшим вечером границу двух стран пересекли лишь около ста грузовиков, сообщили в центре организации дорожного движения Северной Осетии.