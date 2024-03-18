Вестник Кавказа

Верхний Ларс открылся для всех видов транспорта

Верхний Ларс открылся для всех видов транспорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители дорожных служб Грузии расчистили от снега Военно-Грузинскую дорогу - движение по международной трассе разрешили для всех видов транспорта, что существенно разгрузит пограничный пункт пропуска Верхний Ларс.

Сегодня вечером движение по Военно-Грузинской дороге открылось для всех видов транспорта, в том числе и для грузового – разрешение было дано после временного запрета на движение грузовиков сегодня утром, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 18:00 мск 18 марта до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

К моменту открытия трассы проезда по ней ожидали более 1,7 тыс грузовиков, сообщили в центре организации дорожного движения республики, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге закрыли сегодня в 08:00 мск – причиной такого решения вновь стала непогода в Грузии, к этом времени в Верхнем Ларсе собрались около 1,5 тыс большегрузов.

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