Верхний Ларс сегодня: 1,5 тыс грузовиков стоят в пробке

Проезд по Военно-Грузинской дороге вновь закрыт для грузового транспорта спустя несколько часов после восстановления движения.

На границе России и Грузии вновь заторы из большегрузов. Движение грузового транспорта остановилось из-за плохих погодных условий.

По информации портала ЦОДД, сейчас перед КПП "Верхний Ларс" в очереди застряли порядка 1,5 тыс грузовиков.

По маршруту Млета-Гудаури проезд возможен для всего вида транспорта. На участке Гудаури-Коба движение осуществляется только по лавинозащитным тоннелям.

Отмечается, что остальной транспорт может проезжать беспрепятственно.

Сейчас в горных районах Северной Осетии и Грузии установилась неблагоприятная погода – снегопады и низкие температуры.