Верхний Ларс сегодня: легковым автомобилям разрешили проезд

Военно-Грузинская дорога снова доступна для передвижения легкового и общественного транспорта. Грузовые автомобили все еще ждут разрешение на проезд.

Проезд через КПП "Верхний Ларс" стал доступен для легковых автомобилей и автобусов в связи с расчисткой дорожного полотна. Информацию об этом озвучили в пресс-службе МЧС Северной Осетии.

Уточняется, что при этом движение грузового транспорта все еще остается недоступным.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях с 10:45 по Москве"

– МЧС Северной Осетии

По данным портала ЦОДД сейчас в очереди стоят более 1,1 тыс большегрузов.

Ранее сообщалось, что движение грузового автотранспорта через госграницу России и Грузии было остановлено из-за плохих погодных условий вечером в пятницу. Позднее дорога была перекрыта для всех видов машин.

Накануне закрытия Военно-Грузинской дороги, синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий на территории Грузии. Ожидался мокрый снег с дождем, что могло привести к оползням и селям.