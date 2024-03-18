Движение транспорта по Транскаму закроют в полночь

В МЧС анонсировали временный запрет на движение транспорта по Транскаму. Решение принято из-за ухудшения погоды.

Менее чем через час вступит в силу временный запрет на движение транспорта по Транскавказской автомагистрали. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС по Северной Осетии.

Соответствующее решение было принято в связи с ухудшением погодных условий.

Ограничения начнут действовать с 0:00 и затронут все виды транспортных средств. Когда именно будет восстановлено движение по Транскаму, на данный момент не сообщается.