Вестник Кавказа

Движение транспорта по Транскаму закроют в полночь

Транскам
© Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор “Кавказ“
В МЧС анонсировали временный запрет на движение транспорта по Транскаму. Решение принято из-за ухудшения погоды.

Менее чем через час вступит в силу временный запрет на движение транспорта по Транскавказской автомагистрали. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС по Северной Осетии.

Соответствующее решение было принято в связи с ухудшением погодных условий.

Ограничения начнут действовать с 0:00 и затронут все виды транспортных средств. Когда именно будет восстановлено движение по Транскаму, на данный момент не сообщается.

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