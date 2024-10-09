Вестник Кавказа

Турпоток в Грузию увеличится в 2 раза к 2028 году

Турпоток в Грузию увеличится в 2 раза к 2028 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия намерена значительно увеличить поток иностранных путешественников и через 4 года принять свыше 11 млн туристов. В 2024 году страну посетили почти 6 млн человек.

Через 4 года число туристов в Грузии увеличится до 11 млн человек, а доходы от отрасли вырастут до 6,5 млрд, рассказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«К 2028 году количество туристов достигнет 11 миллионов. Доходы от туризма увеличатся до 6,5 миллиардов. Это требует дополнительной поддержки, и, естественно, эта поддержка с нашей стороны будет продолжаться»

- Ираклий Кобахидзе

С начала этого года республика приняла порядка 5,8 млн иностранных граждан, из них 4 млн приехали в страну с туристическими целями, отметил глава грузинского правительства на открытие гостиницы в Кахети.

Он добавил, что с момента прихода «Грузинской мечты» к власти в 2012 году, число гостиниц и отелей в Грузии возросло в 4,5 раза: с 800 до 2,4 тыс.

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