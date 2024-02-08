Вестник Кавказа

Турпоток в Азербайджан в 2024 году вырос на 39%

Турпоток в Азербайджан в 2024 году вырос на 39%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти на 40% вырос за первый месяц года поток иностранцев в Азербайджан. Больше всего в Азербайджане побывало граждан РФ и Турции.

В январе в Азербайджане побывали почти 166 тыс иностранцев, это на 39,3% больше, чем год назад, информирует Госкомстат страны.

Всего в Азербайджане побывали граждане из 152 стран. Больше всего поток гостей был из России - 27,5%, Турции - 19,8%, Ирана - 9,7%. Также визитеры прибывали из Грузии, Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ, Казахстана и других государств.

Значительно за год вырос турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива и СНГ.

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